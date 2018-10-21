5 مدريديين مرشحين لمُزاملة "رونالدو" في يوفنتوس

البرتغالي كريستيانو رونالدو فجر مفاجأة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بإعلان انتقاله لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي والرحيل عن قلعة الملكي بعد 9 سنوات حقق خلالها الكثير من البطولات والألقاب والأرقام القياسية رفقة الفريق المدريدي.









ويقدم "رونالدو" عروضًا قوية رفقة اليوفي في الدوري الإيطالي وبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلها في 9 مباريات خاضها مع السيدة العجوز حتي الآن.









ووفقًا للأنباء والتقارير الصحفية المنتشرة في الفترة الحالية، هناك بعض اللاعبين من ريال مدريد قد يزاملون "رونالدو" في يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، سواء على سبيل الصفقات التبادلية، أو للخروج من نار جولين لوبيتيجي المدير الفني للملكي والذي يتجاهل بعض نجوم الميرينجي حاليًا.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم ريال مدريد المرشحين لمزاملة "رونالدو" في يوفنتوس:-





1- مارسيلو:

يعتبر البرازيلي مارسيلو واحد من أبرز المرشحين للانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وأفادت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي على رادار اليوفي خلال الفترة الحالية خاصة في ظل رفض أليكس ساندرو التجديد للفريق وارتباط اسمه بالانتقال للدوري الإنجليزي.









وكان الظهير البرازيلي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمزاملة صديقه المقرب كريستيانو رونالدو ولكن الصفقة تعثرت واستمر اللاعب مع الفريق الملكي، ويرغب اليوفي في استغلال علاقة الصداقة بين مارسيلو ورونالدو لإتمام الصفقة في الفترة القادمة.





2- جاريث بيل:

بات الويلزي جاريث بيل قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في ظل الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه بشكل كبير، ورغم رغبة الكثير من الأندية في الحصول على خدماته خلال الفترة القادمة، إلي أن يوفنتوس قد يكون الواجهة الأقرب للاعب، خاصة وأن إدارة السيدة العجوز ترغب في ضمه لتعويض الرحيل المحتمل لـ"باولو ديبالا".









3- كيلور نافاس:

أصبح الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد، خاصة بعد تعاقد النادي الملكي مع البلجيكي تيبو كورتوا والذي يعتمد عليه جولين لوبيتيجي بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وذكرت تقارير صحفية أسبانية أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في ضم "نافاس" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن اللاعب لم يحسم موقفه حتي الآن.









4- توني كروس:

لاعب الوسط الألماني توني كروس كان دائمًا على رادار الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال السنوات الماضية، وطلب اليوفي ضمه من الريال أكثر من مرة ولكن الصفقة دائمًا كانت تنتهي بالفشل، وقد يكون "كروس" أحد أطراف صفقة تبادلية بين الريال واليوفي في الفترة القادمة، لرغبة الملكي في الحصول علي خدمات الأرجنتيني ديبالا.









5- إيسكو:

يرغب الاسباني ايسكو في الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق الملكي، وتلقي اللاعب العديد من العروض في الفترة الأخيرة للرحيل عن الملكي، وأبرزها كان من نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، إلي أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب ايضًا في ضم اللاعب الاسباني.



