قبل موعده بـ 3 أيام.. إلغاء حفل التونسية عبير نصراوي
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:22 مالفجر الفني
ألغى مسرح الجنينة في حديقة الأزهر، حفل المطربة التونسية عبير نصراوي والذي كان مقررا إقامته مساء الخميس المقبل.
وأفادت المصادر أن قرار الإلغاء، جاء نظرًا للتأخيرات في استخراج بعض التصاريح اللازمة للحفل، لتفاجأ عبير بنبأ قرار الإلغاء قبل موعده المقرر بثلاثة أيام فقط، رغم اعتبار أهمية الحفل تأتي في كونها ختام موسم حفلات الخريف لمسرح الجنينة، والذى ضم هذا الشهر حفلة اللبنانية تانيا صالح، وأول حفلات الفلسطينية ربى شمشوم، وكان من المفترض أن تعيد هذه الحفلة نصراوى إلى جمهورها المصرى بعد غياب دام سنتين بالتمام عن آخر إطلالاتها الغنائية فى القاهرة.
عبير نصراوي مطربة وموسيقية تونسية الأصل مقيمة فى فرنسا، بدأ شغفها الموسيقى منذ الطفولة حتى تعمقت فى دراستها بالمعهد العالى للموسيقى فى تونس، حتى استقرت فى العاصمة الفرنسية باريس وحصلت على شهادات الدراسات المعمقة فى الموسيقية باختصاص "علم موسيقى الشعوب" من جامعة السوربون، وأطلت بأولى ألبوماتها الغنائية من معهد العالم العربى فى باريس، وتعد أحد رموز الإذاعة العالمية الشهيرة "مونت كارلو"، وتختص فيه بتقديم عدد من برامج المزيكا، مثل "حكاية نغم" و"طرب".
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