قبل موعده بـ 3 أيام.. إلغاء حفل التونسية عبير نصراوي

وأفادت المصادر أن قرار الإلغاء، جاء نظرًا للتأخيرات في استخراج بعض التصاريح اللازمة للحفل، لتفاجأ عبير بنبأ قرار الإلغاء قبل موعده المقرر بثلاثة أيام فقط، رغم اعتبار أهمية الحفل تأتي في كونها ختام موسم حفلات الخريف لمسرح الجنينة، والذى ضم هذا الشهر حفلة اللبنانية تانيا صالح، وأول حفلات الفلسطينية ربى شمشوم، وكان من المفترض أن تعيد هذه الحفلة نصراوى إلى جمهورها المصرى بعد غياب دام سنتين بالتمام عن آخر إطلالاتها الغنائية فى القاهرة.