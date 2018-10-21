والدة أنغام تكشف سرًا لأول مرة عن دفن نجلتها غنوة (فيديو)
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:27 مالفجر الفني
كشفت والدة الفنانة
الراحلة غنوة، عن حقيقة حصول مشاكل مع المطربة أنغام داخل المستشفى وقبل خروج الجثمان
للدفن.
وأكدت خلال
حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، أن أنغام "غسلت
جثمان شقيقتها بيديها"، وعندما علمت أن والدتها ستدفنها في مقابر العائلة بمدينة
طلخا، ركعت على قدميها وطلبت الموافقة على دفنها في مقبرة خاصة تملكها أنغام لتكون
بجوارها لاحقاً.
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