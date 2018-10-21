مصطفى ثابت: الجميع يشهد لمصر أنها تقود العالم في مواجهة الإرهاب



وأشار رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إلى أن البعض يصورون إعلان حالة الطوارئ لاستخدامها في غير إطارها.



قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن الجميع يشهد أن مصر تقود العالم في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن دولة المؤسسات في مصر أصبحت منضبطة.وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الناس"، مساء الأحد، أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بدأ بيانه أمام مجلس النواب بتوجيه كلمة لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، كما أكد على الدعم اللا محدود لقوات الشرطة والجيش في مواجهة الإرهاب، وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي؛ وهو أمر ذو أهمية.