سعيد حساسين مشيدًا بالأزهر: "سأدافع عنه بدمي"



علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على ندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب"، قائلًا: "هذه هي التحركات المطلوبة من الأزهر الشريف".



وأضاف "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن الأزهر الشريف يقوم بدور هام جدًا، وأن الخارج يقدر الأزهر الشريف جدًا ويحترمه.



وتابع: "محتاجين دايمًا نعرف الناس إيه هو الإسلام ومين هما المسلمين، أنا فخور بالأزهر الشريف، وسأدافع عنه بدمي وبكل ما تحتويه الكلمة من معنى".



وشدد على أن الأزهر الشريف منارة الإسلام الوسطي الصحيح.

