يوم الدين يفوز بجائزة أفضل فيلم منافس للغة الأجنبية في مهرجان "هارتلاند السينمائي"

فاز فيلم يوم الدين بجائزة أفضل فيلم منافس للغة الأجنبية في مهرجان "هارتلاند السينمائي" بلوس انجلوس بأمريكا.





فيلم "يوم الدين" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج أبو بكر شوقي و كان العرض العالمي الأول للفيلم قد أقيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور مخرجه أبو بكر شوقي و المنتجة دينا أمام، حيث نافس الفيلم علي جائزة السعفة الذهبية و فاز بجائزة فرانسوا شاليه (Francois Chalais).





تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه مازال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوماً. بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب. وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.



