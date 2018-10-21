"المقاولين العرب" عن تنفيذ السد التنزاني: هناك توجيهات من الرئيس بإثبات الجودة المصرية بدول أفريقيا

وجه محسن صلاح، رئيس شركة المقاولين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للشركة لتنفيذ السد التنزاني، وتصدير المقاولات لدول حوض النيل، موضحًا أنه كان هناك توجيهات من الرئيس إثبات الجودة المصرية بدول إفريقيا.



وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن هناك عدة شركات عالمية وصينة وتركية وأوروبية تقدمت لهذا السد، وتم تعيين المقاولين العرب لتنفيذ السد التنزاني، مشيرًا إلى أن المنافس الأقرب للشركة كانوا شركة هندية وشركة تركيا، موضحًا أن الرئيس التنزاني تواصل مع الرئيس السيسي اليوم لإبلاغه أنه تم اختيارنا لتنفيذ السد.



وتابع، أن السد هو سد مائي يهدف لتوليد الكهرباء، ومن ضمن مشروع تجميع المياة عبر سد بارتفاع حوالى 130 متر، منوهًا إلى أنهم استطاعوا الوصول بتصميم وعرض مالي مناسب لتنزانيا، مشددًا على أن الشركة تنفذ مشروعات عملاقة داخل وخارج مصر، ولدينا خبرة في هذا المجال في بناء السد العالي، إلى جانب مساهمتنا في تجميع المياة بالعديد من السدود.

