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فييرا يجتمع مع الحضري وعبد ربه

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:22 م
فييرا يجتمع مع الحضري وعبد ربه
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أحمد سعد
 
عقد البرازيلي “يوسف فييرا” المدير الفني للإسماعيلي اجتماعا مع الثنائي حسنى عبد ربه قائد الفريق وعصام الحضري حارس مرمى ، وذلك على هامش المران الرئيسي.


ويحرص المدرب البرازيلي المخضرم على الاجتماع بشكل دائم مع لاعبيه لحل أية أزمات قد تواجههم ، وهو ينعكس بشكل إيجابي على مستواهم فى الملعب.


ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب بعد غدا الثلاثاء باستاد السلام ، فى إطار منافسات دور الــ16 ببطولة كأس مصر.

المزيد عن: فييرا عصام الحضري حسني عبد ربه الاسماعيلي الإسماعيلي
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