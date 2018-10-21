فييرا يجتمع مع الحضري وعبد ربه

عقد البرازيلي “يوسف فييرا” المدير الفني للإسماعيلي اجتماعا مع الثنائي حسنى عبد ربه قائد الفريق وعصام الحضري حارس مرمى ، وذلك على هامش المران الرئيسي.









ويحرص المدرب البرازيلي المخضرم على الاجتماع بشكل دائم مع لاعبيه لحل أية أزمات قد تواجههم ، وهو ينعكس بشكل إيجابي على مستواهم فى الملعب.









ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب بعد غدا الثلاثاء باستاد السلام ، فى إطار منافسات دور الــ16 ببطولة كأس مصر.



