أسطورة تشيلسي السابق يوحه نقدًا شديدًا لـ"موراتا"





انتقد أسطورة المنتخب الهولندي ونادي تشيلسي الإنجليزي السابق، رود خوليت، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم البلوز الحالي، في ظل تراجع مستواه وعدم تأقلمه بالصورة المطلوبة مع أسلوب لعب الفريق.





وأوضح لاعب تشيلسي السابق، خلال تصريحات صحفية بقوله: "هازارد وويليان لا يثقان بموراتا ولذلك يتجنبان التمرير له".





وتابع بقوله: "حتى في الكرات العرضية، كانت هنالك لحظة بالشوط الأول حين تتساءل أين موراتا ولا تراه في منطقة الجزاء، لذلك زملاؤه لا يثقون به".



