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مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك بالكأس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:18 م
مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك بالكأس
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محمد الصو
 
أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الزمالك، بعد غد الثلاثاء في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على ستاد برج العرب.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسه المرمي:عامر عامر، وحمد يحيي

خط الدفاع : أحمد شديد، ، ومحمود البدري، وهشام شحاته، ومحمد عادل، وعبد الرحمن بودي، ومعاذ الحناوي، ومحمود البدري

خط الوسط: ويليام أوكوركيت، وموسى دياوارا، ومحمد مسعد، ومحمود كابونجا، وعبد الرحمن فاروق، وكريم لالا

خط الهجوم:محمد رجب، وعبد العزيز إبراهيم، وويليام أوكوركيت

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