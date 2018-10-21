آخرهم أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زيجات الفنانين في 2018

لم تتوقف مفاجآت زواج الفنانين، فيحصد عام 2018 نصيب الأسد من حفلات الزفاف سواء المرتبه أو التي لم يعلن عنها من قبل.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أشهر زيجات الفنانين في 2018، والتي جاء آخرها زواج هنا شيحه وأحمد فلوكس.





أحمد فلوكس وهنا شيحة

واحتفل الثنائى هنا شيحة وأحمد فلوكس بعقد قرانهما أمس السبت فى أجواء عائلية، ويأتى إعلان عقد القران بعد فترة من الجدل حول طبيعة علاقة الثنائى وظهورهما سويًا فى أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية.





أحمد فهمي وهنا الزاهد

وفي أغسطس الماضي، احتفل الممثل أحمد فهمي بخطبته على الممثلة هنا الزاهد في حفل اقتصر على المقربين.





وقبل الخطوبة بساعات، نشر فهمي عبر حسابه على إنستجرام صورة لهنا الزاهد مع كلبه ووضع بجانبها الكثير من القلوب.





منة حسين فهمي والمحامي طارق جميل

وبعد انفصال منة حسين فهمى عن زوجها الممثل أحمد فهمى منذ 4 شهور تقريباً، وبعد قصة حب استمرت بينهما سنوات، أعلنت زواجها من المحامى طارق جميل، حيث احتفل في أغسطس الماضي، طارق بعقد قرانه على منة ابنة الدنجوان حسين فهمى والنجمة ميرفت أمين، وذلك فى منزل حسين فهمى.





معز مسعود وشيرى عادل

وفي يوليو الماضي، أعلن الداعية معز مسعود زواجه من الفنانة شيرى عادل، بعدما تشاركا سويًا فى الجزء الأول من مسلسل "السهام المارقة".





وكان معز مسعود أعلن انفصاله عن المرشدة السياحية بسنت نور الدين، قبل زواجه من الأخيرة بمدة قصيرة، الأمر الذى أثار جدلا حينها.





وليد فواز ومى سليم

كما احتفل الشهر في يوليو الماضي، مى سليم ووليد فواز بعقد قرانهما وقررا عدم إقامة حفل زفاف، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما خلال مسلسل "الرحلة"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث قدم الثنائى فى العمل شخصيتين لزوجين تزوجا بعد قصة حب.





وانفصلت مى سليم عن الفنان وليد فواز بعد زواج لم يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، وتعد هذه الزيجة هى الأقصر والأسرع فى الوسط الفنى.





عبير صبري

وتزوجت عبير صبرى من المحامى الشهير فى دبى دكتور أيمن البياع، وذلك داخل القنصلية المصرية فى الإمارات خلال يوليو الماضى، ومن المعروف أن الدكتور أيمن البياع، هو فلسطينى ولد وعاش في مصر حتى عمر الـ18، ثم سافر إلى دولة الإمارات ليكمل دراسته الجامعية، ويبدأ مسيرته العملية الناجحة فى دبى.





شيرين وحسام حبيب

وفي 7 إبريل الماضي، تزوجت المطربة، شيرين عبد الوهاب، أخيرا، من المطرب حسام حبيب، والذي أقيم في أجواء عائلية وخاصة.





ونشرت شيرين ألبوم صور من زفافها، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، والذي وصفته بأنه "يوم من عمرها".



