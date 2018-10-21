شاهد.. صور حفل تخرج شباب بيت العود العربي

شهد د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان الكبير نصير شمة مدير بيت العود العربي مساء أمس السبت 20 أكتوبر "ببيت الهراوي"، حفل تخرج فنانة المندولين المصرية عزة محمد، والفنانان العراقيان مرتضى رزاق، فاضل رعد.

استعرض الفنانين خلال الحفل مهاراتهم وخبراتهم الموسيقية بالعزف المنفرد للعديد من المدارس الموسيقية : المصرية ، العراقية، وغيرها، والمتمثلة في تقديم قوالب موسيقية عديدة: مثل السماعي واللونجا والكابريس، وأعقبها عزف جماعي للمتخرجين، تلى الحفل توزيع شهادات التخرج علي الفنانين.

حضر الحفل أعضاء لجنة التحكيم وهم: د. عاطف عبد الحميد عميد كلية التربية الموسيقية السابق، د. سعيد كمال الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقي العربية، و د. محمود بدير أستاذ آلة التشيلو بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وعدد كبير من محبي آلة العود من الجمهور.