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"قطاع الاعمال": لدينا 11 شركة دواء تستحوذ على 6% من السوق المصرى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:15 م
قطاع الاعمال: لدينا 11 شركة دواء تستحوذ على 6% من السوق المصرى
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
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كساب أحمد
 
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة لديها 11 شركة أدوية تنتج 6% من صناعة الدواء في مصر، لافتَا إلى أن هذه الشركات في حاجة لمضاعفة أسعار الأدوية أكثر من مرة لتحقيق أرباح، خاصة أن معظم هذه الأدوية أسعارها منخفضة وتتراوح ما بين 2 لـ10 جنيه.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن هناك 340 دواء يحقق خسائر في هذه الشركات، واستمرارية خسائر هذه الشركات ستؤدي إلى إغلاق شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال.

وأشار إلى أن هناك حالة هجرة مستمرة من العاملين في شركات الأدوية التابع للوزارة شركات الأدوية التابعة للحكومة للقطاع الخاص نظرًا لضعف الرواتب.
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