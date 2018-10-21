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المملكة تدين وتستنكر هجمات استهدفت مراكز الاقتراع في كابول

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:14 م
المملكة تدين وتستنكر هجمات استهدفت مراكز الاقتراع في كابول
أرشيفية
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أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت الهجمات التى استهدفت مراكز الاقتراع بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

 

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد على تجديد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

 

وقدم العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

 

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