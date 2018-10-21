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تونس.. الشرطة تنجح فى تصفية الإرهابى مراد الغزلاني

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:11 م
تونس.. الشرطة تنجح فى تصفية الإرهابى مراد الغزلاني
الشرطة التونسية
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وكالات
 

 

تمكنت قوات الأمن التونسية، اليوم الأحد، من تصفية أحد العناصر الإرهابية ويدعى "مراد الغزلانى".

 

وقال المتحدث الرسمى باسم الحرس الوطنى التونسى العقيد حسام الدين الجبابلى، إن المسلح الذى تمت تصفيته فى ولاية القصرين شارك فى اغتيال العسكرى سعيد الغزلانى وقام بذبح الراعى خليفة السلطانى وتفجير أنبوب الغاز بحقل الدولاب.

 

وأوضح الجبابلى أن عملية القضاء على مراد الغزلانى جاءت ضمن عمل استباقى قامت به إدارة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الإدارة العامة لوحدات التدخل.

 

وأكد الجبابلى فى تصريح لقناة "نسمة" التونسية أن المسلح المذكور من أخطر العناصر المسلحة التحق بما يسمى "جند الخلافة" عام 2016 ومتخصص فى المتفجرات والعبوات الناسفة.

 

وصرح بأن قوات الأمن نصبت كمينا له منذ أسبوع بعد توفر معلومات مفادها قيام المسلح بالتزود من أحد محال بيع المواد الغذائية بريف مدينة سبيبة من ولاية القصرين.

 

المزيد عن: مراد الغزالي تونس تصفية الارهابي مراد الغزالي الشرطة التونسية
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