نادي الإمارات العلمي يستضيف الملتقى العلمي الآسيوي

تم في العاصمة الكورية سيول توقيع اتفاق بين نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم والمكتب الإقليمي الآسيوي للمنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (الملست)، بشأن استضافة الإمارات (نادي الإمارات العلمي) للدورة الجديدة للملتقى العلمي الآسيوي 2020، وقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل سعادة مريم بنت علي بن ثاني نائب رئيس النادي العلمي والمهندس عدنان المير المدير العام (للملست) مدير المكتب الإقليمي الآسيوي، وذلك أثناء استضافة الحكومة الكورية للدورة الحالية 2018، والتي يشارك فيها النادي العلمي بوفد برئاسة مريم بن ثاني وعضوية كل من جمال محمد شريف الخياط المدير المالي والدكتورة سميرة الملا عضو مجلس إدارة النادي، وستة من شباب النادي العلمي بنين وبنات المشاركين بمشاريع وابتكارات علمية متنوعة.

وتأتي استضافة الملتقى ضمن فعاليات أكسبو 2020. حيث تم التنسيق بين إدارة أكسبو وندوة الثقافة والعلوم على ذلك، حيث استقبلت معالي ريم الهاشمي سعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة في وقت سابق، وتم الترحيب بالاستضافة من قبل معاليها.

ومن المتوقع مشاركة ما يقرب من 460 مشارك يمثلون أندية العلوم بالدول الآسيوية وأعضاء المكتب الإقليمي ووفود من بعض أندية العلوم من المكاتب الإقليمية الأخرى.