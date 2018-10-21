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سعد سمير يرزق بمولودته الأولى قبل موقعة سطيف

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:09 م
سعد سمير يرزق بمولودته الأولى قبل موقعة سطيف
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علي نبوي
 

تلقى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خبرا سعيدا، منذ قليل، أثناء تواجده في معسكر فريقه بالجزائر استعدادا لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري.

ورزق مدافع النادي بمولودته الأولى، ولم يستقر حتى الأن على اسمها، وتلقى تهاني زملائه اللاعبين داخل المعسكر، وكذلك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص سعد سمير على إجراء اتصال هاتفي بالدكتور شريف حمزة، الذي أجرى عملية الولادة، ووجه له الشكر على مجهوده حتى وصلت ابنته للدنيا. 

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة مساء بعد غد، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
المزيد عن: كورة كرة سعد سمير رياضة الاهلي
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