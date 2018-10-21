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تدريبات تأهيلة لثلاثي الإسماعيلي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:07 م
تدريبات تأهيلة لثلاثي الإسماعيلي
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أحمد سعد
 
أدى ثلاثى الإسماعيلى عمر الوحش والنيجيرى أوكيكى أفولابى والغانى ريتشارد بافور تدريبات تأهيلية ، وذلك على هامش المران الرئيسى استعدادا لملاقاة المقاولون العرب بعد غدا الثلاثاء بدور الــ16 لبطولة كأس مصر.


ويبذل الجهاز الطبى جهودا مكثفة لتجهيزهم لمواجهة الكأس باعتبارهم من العناصر الرئيسية للفريق التى يعتمد الجهاز الفنى على جهودهم فى المباريات.


يذكر أن ريتشارد بافور كان قد غاب عن مواجهة بيراميدز بمسابقة الدورى المحلى والتى انتهت بفوز الدراويش بثنائية دون رد.

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