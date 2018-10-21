ستويتشكوف يؤكد مشاركة ميسي في كلاسيكو الأرض

أكد البلغاري خريستو ستويتشكوف نجم برشلونة السابق بأنه بإمكان ليونيل ميسي نجم البرسا المشاركة في كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد الأحد المقبل في الجولة العاشرة من الليجا على الرغم من إصابته التي تعرض لها أمام إشبيلية أمس.





وقال ستويتشكوف في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "ميسي أفضل لاعب في العالم ولديه شخصية الفائز وبالتأكيد لديه رغبة في اللعب".





وأضاف: "ما زلت أعتقد أن بإمكانه المشاركة في الكلاسيكو وعلى الأطباء فعل أي شيء بوضع ضمادة قوية".

وتابع: "برشلونة على الطريق الصحيح ويلعب بطريقة جيدة جدًا ولا يجب أن يقلق مما تفعله الفرق الأخرى".





وأردف قائلا : "برشلونة أضاع عددًا من النقاط بسبب الهزيمة أمام ليجانيس والتعادلات المتتالية وكان يمكن أن يكون لديه فارق عشر نقاط".





واستطرد قائلا : "رغم الانتقادات من المحللين ضد المدرب واللاعبين، يجب تذكر أن المنافسون يلعبون أيضًا ويجب ألا نشعر بالقلق من الأهداف التي نستقبلها".





وتابع: "يوم الأحد برشلونة سيلعب مباراة أكثر من مجرد 3 نقاط، فهم قادرون على الفوز على ريال مدريد".





وعن توقعاته للقاء الكلاسيكو،اختتم ستويتشكوف تصريحاته قائلا : "سنفوز عليهم. جميع اللاعبين يريدون الفوز بدوري الأبطال وبرشلونة هذا العام لديه فريق قادر على المنافسة وسيغيب ميسي عن برشلونة لمدة 3 أسابيع عن الملاعب لإصابته بكسر في الذراع. لذلك يمكن لفالفيردي أن يكون هادئا".



