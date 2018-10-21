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"الداخلية" تكشف عدد السجناء المفرج عنهم منذ 2014

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:09 م
الداخلية تكشف عدد السجناء المفرج عنهم منذ 2014
اللواء زكريا الغمري
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داليا الحسين
 
قال اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع لسجون، إن هناك لجان أسبوعية لدراسة حالات العفو الرئاسي وحالات الإفراج تحت شرط وبها كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية حيث يتم فحص كل حالة على حدة ومن يتوفر به الشروط يتم الإفراج عنه.

وكشف "الغمري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن إجمالي المفرج عنهم منذ منتصف 2014 حتى شهر أكتوبر 2018 من العفو الرئاسي 46655 سجين، أما الإفراج تحت شرط 54361 بينما الغارمين 15960 بإجمالي حوالي 115 ألف نزيل تم الإفراج عنهم منذ 2014.

وتابع: "رأس الدولة بيدور على الغارمين والغارمات.. والعفو دلوقتي بثلث المدة اليوم"، مضيفًا: "بعض حالات الغارمين يعتصر لها القلب".

وأكد أن القطاع لا يفرق بين المصري والأجنبي في السجن أو المسجون السياسي والجنائي، مشددًا على أنه لا توجد قوائم انتظار في علاج السجناء، وهناك حالات تعالج من الفشل الكلوي.
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