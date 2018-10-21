محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل مترو المنصورة الجديد

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن الدقهلية محافظة كبيرة، حيث أن عدد السكان يتعدى 6.7 مليون نسمة، لافتًا إلى أنها محافظة زراعية ولكن بها بعض الأنشطة الصناعية.



وأضاف "شاروبيم"، خلال تصريحاته لـ فضائية dmc مساء الأحد: "بدأنا الدراسات الفعلية لمترو أنفاق المنصورة خلال هذا الأسبوع".



وأوضح أن الدراسة بدأت هذا الأسبوع وستستمر لمدة 4 أشهر، وبناء عليه سيتم تصميم خط المترو.



وتابع: "وضعنا خطة لحل أزمة الازدحام، وتغيير مسارات المرور، ووضع إشارات في بعض الشوارع".

