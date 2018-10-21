نيمار يرد على شائعات انتقاله لريال مدريد وبرشلونة



وقام نيمار بنشر فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث أدان التقارير وذكر أنه سعيد في صفوف باريس سان جيرمان والحياة في باريس.



وقال نيمار عبر صفحته الرسمية :"أود أن أكون سوبرمان. لكنني لا أستطيع أن أكون في مكانين في وقت واحد".

ربطت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة نيمار نجم باريس سان جيرمان بالرحيل عنه والانتقال لريال مدريد أو برشلونة، وذكر موقع ماركا الإسباني بأنها أخبار غير صحيحة وذلك على لسان النجم البرازيلي الذي نفى انضمامه إلى ريال مدريد أو برشلونة.