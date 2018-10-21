ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نيمار يرد على شائعات انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:00 م
نيمار يرد على شائعات انتقاله لريال مدريد وبرشلونة
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
ربطت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة نيمار نجم باريس سان جيرمان بالرحيل عنه والانتقال لريال مدريد أو برشلونة، وذكر موقع ماركا الإسباني بأنها أخبار غير صحيحة وذلك على لسان النجم البرازيلي الذي نفى انضمامه إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وقام نيمار بنشر فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث أدان التقارير وذكر أنه سعيد في صفوف باريس سان جيرمان والحياة في باريس.

وقال نيمار عبر صفحته الرسمية :"أود أن أكون سوبرمان. لكنني لا أستطيع أن أكون في مكانين في وقت واحد".
المزيد عن: نيمار كورة ريال مدريد رياضة برشلونة باري سان جيرمان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
17:00
0
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
2
x
15:00
2
تورينو
بارما
0
x
15:00
2
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
1
x
15:30
1
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 9:10:30 PM