فيورنتينا يتعادل مع كالياري على ملعبه

فرض كالياري التعادل على مضيفه فيورنتينا، بهدف لمثله، اليوم الأحد، على ملعب أرتيميو فرانكي، بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وكان فيورنتينا من بادر بالتسجيل، في الدقيقة 60، عبر جوردان فيرتو، من ركلة جزاء، لكن ليوناردو بافوليتي أدرك التعادل للضيوف، بعدها بتسع دقائق.

وبذلك، فشل الفيولا في تحقيق الفوز، للمباراة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام لاتسيو، في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الخامس.

ومن جانبه، واصل كالياري حصد النقاط، بعد فوزه في الجولة الماضية على بولونيا، ليصبح رصيده 10 نقاط، في المركز الرابع عشر.