بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:45 مأحمد علي
بدأ منذ قليل عزاء المخرجة الراحلة مها عرام، في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.
فيما حضر عدد قليل من النجوم العزاء، يذكر أن رحلت المخرجة مها عرام، عن عالمنا، صباح الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
المخرجة الراحلة هي ابنة الموسيقار صلاح عرام، وقدمت عدد من الأفلام أبرزها "مربط الفرس"، و"حواء 2000"، كما شاركت في بطولة 3 أفلام هي "بيت القاصرات"، "خرج ولم يعد"، "العايقة والدريسة".
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