بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)

بدأ منذ قليل عزاء المخرجة الراحلة مها عرام، في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.





فيما حضر عدد قليل من النجوم العزاء، يذ كر أن رحلت المخرجة مها عرام، عن عالمنا، صباح الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



