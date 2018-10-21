ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:45 م
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
عزاء المخرجة مها عرام
طباعة
أحمد علي
 
بدأ منذ قليل عزاء المخرجة الراحلة مها عرام، في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.

فيما حضر عدد قليل من النجوم العزاء، يذكر أن رحلت المخرجة مها عرام، عن عالمنا، صباح الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

المخرجة الراحلة هي ابنة الموسيقار صلاح عرام، وقدمت عدد من الأفلام أبرزها "مربط الفرس"، و"حواء 2000"، كما شاركت في بطولة 3 أفلام هي "بيت القاصرات"، "خرج ولم يعد"، "العايقة والدريسة".
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
بدء عزاء المخرجة مها عرام بالحامدية الشاذلية (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مها عرام مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار مها عرام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
17:00
0
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
2
x
15:00
2
تورينو
بارما
0
x
15:00
2
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
1
x
15:30
1
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 9:10:28 PM