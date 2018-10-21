عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي



وقرر السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض ضم اللاعب لمعسكر الإسكندرية المقرر انطلاقه غدا استعدادا للمباراتين، كي يخضع اللاعب لتدريبات علاجية ويؤدي البرنامج العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي في المعسكر.



وأصبح محمد عبد الغني البديل ليشارك في المباراتين بجوار محمود علاء في ظل تأكد غياب الونش عن المباراتين المقبلتين.

تأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك مباراتي الفريق المقبلتين أمام الانتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ومباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية، بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب اليوم إصابته بمزق 1.5 سم في العضلة الضامة.