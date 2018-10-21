"الإعلاميين الدوليين" يكرم أبطال أكتوبر بحضور سميحة أيوب ومنة فضالي (صور)

أقام مجلس الإعلاميين الدوليين، برئاسة د.فاتن شركس، رئيس مجلس الإدارة، منذ قليل، حفلة السنوي الكبير بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر تحت عنوان "درع وسيف"، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق ميركيور ميدان الرماية بالهرم.

وشهد الحفل حضور وتكريم أبطال حرب أكتوبر وعدد من الإعلاميين والفنانيين، ومنهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق، والفنان رشوان توفيق، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان محمود قابيل، والفنان سناء شافع، والفنان الشاب أحمد شاكر عبداللطيف.