مذبحة النجوم في السانتياجو.. 6 لاعبين على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد





يعيش فريق ريال مدريد أسوأ فتراته هذا الموسم حيثُ ظهر تأثير رحيل زين الدين زيدان والبرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير على أداء الفريق ومستوى بعض اللاعبين المنخفض.

وخسر ريال مدريد من ليفانتي بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، وذلك في الدوري ليواصل الملكي مسلسل سقوطه هذا الموسم خصوصًا بعد الخسارة من سسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، خطط فلورنتينو بيريز للتخلص من بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة بعد ظهورهم بمستوى سيء بالإضافة إلى التعاقد مع صفقات قوية لتعويض رحيل البرتغالي رونالدو.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" اللاعبين الذين من المحتمل خروجهم من ريال مدريد سواء في يناير أو الصيف المقبل:

1- كيلور نافاس:

ظهرت علامات الغضب على الحارس الكوستاريكي بعد اعتماد جولين لوبيتيجي على تيبو كورتوا في التشكيلة الأساسية، ومن المتوقع أن يرحل نافاس للعب في صفوف أحد أندية الدوري الإيطالي وذلك في ظل اقتناع بيريز بقدرات كورتوا.

2- ماركو أسينسيو:

كان فلورنتينو بيريز يأمل في أن يكون أسينسيو خير بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو لكنه ظهر بمستوى سيء على عكس الموسم الماضي تحت قيادة زيدان وحدد الريال سعر اللاعب وهو 100 مليون يورو في ظل اهتمام اندية البريميرليج مثل ليفربول وتشيلسي.

3- لوكا مودريتش:

يمر لوكا بفترة سيئة للغاية تحت قيادة لوبيتيجي فمنذ تتويجه بجائزة الأفضل في العالم من الفيفا لم يظهر بالشكل المنتظر حيث فضل لوبيتيجي أن يكون الكرواتي على دكة الاحتياط خلال الفترة الماضية.

4- كريم بنزيما:

يدرس مسؤولو الميرينجي التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة المقبلة من أجل الاستغناء عن بنزيما الذي انخفض مستواه بشكل كبير ووضعت الإدارة عدة بدائل مثل؛ محمد صلاح وهاري كين ورحيم ستيرليج وآخرين.

5- جاريث بيل:

ويعد بيل "مغضوب عليه" من إدارة ريال مدريد والتي حددت سعره بالفعل للأندية الراغبة في التعاقد معه وكان قريبًا من الرحيل في الصيف الماضي لكن الإدارة فضلت الإبقاء عليه بعد هدفه الرائع في نهائي دوري أبطال أوروبا وأيضًا رحيل كريستيانو رونالدو.

6- مارسيلو:

يقترب ظهير أيسر البرازيل من الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل خصوصًا مع انخفاض مستواه الفني ورغبته في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو صديقه المقرب في نادي يوفنتوس الإيطالي.