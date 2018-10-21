يوفنتوس معرض للخسارة من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن ثغرة هامة في دفاعات فريق يوفنتوس الإيطالي، قد تمكن فريق مانشستر يونايتد الإيطالي من تحقيق الفوز عليه يدوري أبطال أوروبا، إن أحسن استغلالها.





ووفقًا لما أوضحته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه إذا أرد مانشستر يونايتد الفوز أو الخروج بالتعادل أمام يوفنتوس، فيجب عليهم استغلال الفراغ الذي بين قلبي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني.





الجدير بالكر أن أخطاء بونوتشي تسببت بإستقبال يوفنتوس 5 أهداف من أصل 6 أهداف استقبلها الفريق طوال هذا الموسم، في بطولة الدوري الايطالي.