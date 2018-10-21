محلل أداء الفراعنة يتواجد في مران الإسماعيلي
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:51 ممحمد الصو
حرص “سولا لوبيز” محلل أداء المنتخب الوطنى الأول على متابعة المران الرئيسى للاسماعيلى ، ضمن تحضيراته لملاقاة المقاولون العرب بعد غدا الثلاثاء على ستاد السلام بالقاهرة ، ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة كأس مصر.
وقام لوبيز بعقد اجتماعا مع البرازيلى “يوسف فييرا” المدير الفنى وعددا من لاعبى الفريق ، وذلك قبيل انطلاق المران.
يذكر أن المنتخب الوطنى يضم ثنائى الدراويش باهر المحمدى ومحمد صادق حيث يشارك الأول بصفة أساسية فيما لم يحصل الأخير على فرصة المشاركة.