محلل أداء الفراعنة يتواجد في مران الإسماعيلي

حرص “سولا لوبيز” محلل أداء المنتخب الوطنى الأول على متابعة المران الرئيسى للاسماعيلى ، ضمن تحضيراته لملاقاة المقاولون العرب بعد غدا الثلاثاء على ستاد السلام بالقاهرة ، ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة كأس مصر.





وقام لوبيز بعقد اجتماعا مع البرازيلى “يوسف فييرا” المدير الفنى وعددا من لاعبى الفريق ، وذلك قبيل انطلاق المران.





يذكر أن المنتخب الوطنى يضم ثنائى الدراويش باهر المحمدى ومحمد صادق حيث يشارك الأول بصفة أساسية فيما لم يحصل الأخير على فرصة المشاركة.