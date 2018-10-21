مايا شيحة تهاجم جمهور شقيقتها حلا: " من منكم بلا خطيئة" (صورة)

هددت مايا شيحة، شقيقة الفنانة حلا شيحا، التي أعلنت عودتها لعالم الفن مرة وخلع الحجاب بعد ما يقرب من 12 عام على البعد عن الفن والاستقرار في حياتها الأسرية فقط، جمهورها بطريقة مباشرة.

حيث نشرت صورة لشقيقتها عبر حسابها عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وعلقت عليها: "هي دي أختي حلا .. اللي بيحبها يدعي لها إن ربنا يوفقها في حياتها مع أسرتها وفي مهنتها اللي اختارتها، زي ما أسعدتنا وأدخلت البهجة والصفاء والرقة على حياتنا".

وأكملت "مايا"، قائلة: "حلا هي بنت مصر .أطيب و أحن اخت و أم وابنة . مش محتاجة من حد تعليق.. دعوا الخلق للخالق.. فلتقل خيرًا أو لتصمت.. من منكم بلا خطيئة؟؟ كفاية تنمر.. دي حلا.. بشر زي البشر، يصيب أو يخطئ.. وفي كل الحالات ربنا بس اللي بيحاسب.. لا للتنمر.. حعمل بلوك للي مش محترم نفسه.. وشكرا لكل من قال خيرًا".