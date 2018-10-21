سفير السودان بالقاهرة: لقاءات السيسي والبشير بلغت رقمًا قياسيًا

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة: "نحن الآن بصدد نقلة نوعية في العلاقات بين مصر والسودان".



وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ السودان الخميس المقبل، علق "عبد الحليم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية dmc مساء الأحد، قائلًا: "السيسي ضيف عزيز، وأخ كريم".



ولفت إلى أن لقاءات السيسي والبشير بلغت رقمًا قياسيًا في الفترة الأخيرة، موضحًا أن القمة المقبلة ستكون الـ23 بين الرئيسين، وهذا الرقم غير مسبوق بين رئيسي مصر والسودان على مر العصور السابقة.

