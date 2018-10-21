صلاح حسب الله عن تجديد حالة الطوارئ: "لم أشعر بتقيد حريتي طيلة الفترة الماضية"

علق النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، قائلًا: "أنا كمواطن مصري لم أشعر بتطبيق حالة الطواري خلال الفترة السابقة، ولم أشعر أيضًا بأن هناك من يقيد حريتي تحت فكرة تطبيق حالة الطوارئ".



وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن قرار رئيس الجمهوري الخاص بفرض حالة الطواري ينص على أن القوات المسلحة والشرطة تتولي حماية المنشئات العامة وكل المواطنين، معقبًا: "هذه حالة الطوارئ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".





