عاجل .. ديربي الغضب مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر اليوم| رابط HD ميلان ضد إنتر ميلان



التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فريق ميلان بتشكيل مكون من كلا من:جيانلويجي دوناروما - ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو- دافيد كالابريا- جياكومو بونافينتورا - لوكاس بيجليا - فرانك كيسي- هاكان تشالهان أوجلو - جونزالو هيجواين – سوسو.





بينما سيخوض الإنتر موقعة الديربي بتشكيل مكون من:سمير هاندانوفيتش كوادو أسامواه - ميلان سكرينار - ستيفان دي فريج - دانيلو دامبروسيو -روبيرتو جاجليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - إيفان بيريسيتش - راجا ناينجولان - ماتيو بوليتانو- ماورو إيكاردي.









عاجل .. ديربي الغضب مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر اليوم| رابط HD ميلان ضد إنتر ميلان





معلومات عن المباراة:

يدخل فريقي ميلانو مباراة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في الجدول، حيث يحتل ميلان المركز العاشر برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات فقط، وله مباراة مؤجلة أمام جنوى من الجولة الأولى، وسيسعى الروسونيري لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة ليعيد نفسه للمراكز المتقدمة في جدول الترييب، لعب الفريق في الدوري أمام كييفو، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم 7 من الشهر الجاري، وحسم رفقاء جونزالو هيجواين المباراة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .





بينما يدخل فريق الإنتر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وهو عينه في هذه القمة على خطف الثلاث نقاط في ظل المنافسة القوية ضمن مباريات الدوري الإيطالي، لعب النيراتزوري في الجولة الماضية أمام سبال وحققوا انتصارًا غاليًا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 7 من نفس الشهر .





عاجل .. ديربي الغضب مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر اليوم| رابط HD ميلان ضد إنتر ميلان





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ميلان وإنتر في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

كورة ستار| مشاهدة مباراة اسي ميلان وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر اليوم





عاجل .. ديربي الغضب مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر اليوم| رابط HD ميلان ضد إنتر ميلان





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فريق ميلان بتشكيل مكون من كلا من:جيانلويجي دوناروما - ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو- دافيد كالابريا- جياكومو بونافينتورا - لوكاس بيجليا - فرانك كيسي- هاكان تشالهان أوجلو - جونزالو هيجواين – سوسو.





بينما سيخوض الإنتر موقعة الديربي بتشكيل مكون من:سمير هاندانوفيتش كوادو أسامواه - ميلان سكرينار - ستيفان دي فريج - دانيلو دامبروسيو -روبيرتو جاجليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - إيفان بيريسيتش - راجا ناينجولان - ماتيو بوليتانو- ماورو إيكاردي.





عاجل .. ديربي الغضب مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر اليوم| رابط HD ميلان ضد إنتر ميلان















