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جوزتيبي يسقط بشكتاش في الدوري التركي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:49 م
جوزتيبي يسقط بشكتاش في الدوري التركي
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وجه فريق جوزتيبي لطمة موجعة لضيفه بشكتاش، بعدما تغلب عليه 2-صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة لبطولة الدوري التركي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أنطاليا سبور على مضيفه ألانياسبور 1-صفر، وأنقره جوجو على ضيفه ملطيه سبور بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل تشايكور ريزا سبور مع ضيفه قونيه سبور 1-1.

وارتفع رصيد جوزتيبي، الذي يستحق الحصول على لقب (الحصان الأسود) في البطولة، إلى 15 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف بشكتاش، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح كاميرون جيروم التسجيل لجوزتيبي في الدقيقة 51، فيما أضاف والاس ريس دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 60.
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