قائمة الزمالك أمام الإنتاج.. استبعاد مدبولي وفتحي وضم الونش

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري جروس قائمة الفريق التي سنتظم في معسكر مغلق غدا الاثنين بالإسكندرية استعدادا لخوض مباراتي الانتاج الحربي في دور الستة عشر لكأس مصر المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل والاتحاد السكندري في ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية المقرر لها يوم السبت المقبل.





وتضم القائمة كل من :





حراسة المرمى : محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني .





خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمود دونجا ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا .





خط الهجوم: كاسونجو وعمر السعيد.





واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد مدبولي ومصطفى فتحي وحميد أحداد ومحمد أحمد كماتشو ومحمد عبد السلام ومحمود حسن،ومحمود عبد المنصف وقرر الجهاز الفني ضم الونش رغم إصابته للخضوع لبرنامج علاجي في المعسكر .