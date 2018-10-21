مونشنجلادباخ يفوز على ماينز وينتزع وصافة البوندسليجا

اكتسح بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفه ماينز، اليوم الأحد، برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب (بوروسيا بارك) ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وأحرز أهداف اللقاء كل من المهاجم المتألق يوناس هوفمان ثلاثية في الدقائق (21 و53 و63) والبلجيكي تورجان هازار (ق58).

وتمكن مونشنجلادباخ من الاستمرار في نتائجه الجيدة، حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات وتعادلا في آخر أربعة لقاءات خاضها بالمسابقة.

وبهذا الفوز، رفع مونشنجلادباخ رصيده من النقاط إلى 17 في الوصافة، فيما تجمد رصيد ماينز عند تسع نقاط في المركز الـ12.