الخلاف يشتعل بين مدرب الهلال السعودي وإدواردو

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم فريق الهلال السعودي، يشعر بالتغيير في مركز لعبه، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي خيسوس، وقلة تأثيره مع الزعيم عما كان عليه في المواسم الماضية.





وظهرت لقطة للنجم البرازيلي إدواردو، أمس السبت، وهو يعاتب مدربه على استبداله في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الشباب.



