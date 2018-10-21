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الخلاف يشتعل بين مدرب الهلال السعودي وإدواردو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:45 م
الخلاف يشتعل بين مدرب الهلال السعودي وإدواردو
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم فريق الهلال السعودي، يشعر بالتغيير في مركز لعبه، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي خيسوس، وقلة تأثيره مع الزعيم عما كان عليه في المواسم الماضية.


وظهرت لقطة للنجم البرازيلي إدواردو، أمس السبت، وهو يعاتب مدربه على استبداله في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الشباب.


وشارك إدوارد خلال 5 مباريات بصورة أساسية مع الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم، إلا أنه لم يكمل سوى مباراة وحيدة، وتم استبداله في الـ4 مباريات الأخرى.


الجدير بالذكر أن بوادر الخلاف بدأت تظهر في طريقة توظيف خيسوس لإدواردو، الذي أصبح مُكبل بأدوار دفاعية وبعيدًا عن مناطق مرمى المنافس، بعكس ماكان عليه في المواسم الماضية.

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