عرب الرمل يعود للانتصارات بفوز هام على نجوم السادات

استعاد فريق عرب الرمل نغمة الإنتصارات بتحقيق فوز هام على حساب فريق نجوم السادات، بهدفين مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "مركز شباب بطا" في ختام منافسات الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.





وجاءت شكيل العرب مكون من أيمن فتحي، ومحمد فكري، فهمى أبو الفتوح، وعبد الستار ماهر، ونادر النويهي، وشريف رضا، ومعتز جمال،وكريم جمال، ورياض حسن، وحاتم فرحات ومحمود الجمل.



