عرب الرمل يعود للانتصارات بفوز هام على نجوم السادات
استعاد فريق عرب الرمل نغمة الإنتصارات بتحقيق فوز هام على حساب فريق نجوم السادات، بهدفين مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "مركز شباب بطا" في ختام منافسات الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.
وجاءت شكيل العرب مكون من أيمن فتحي، ومحمد فكري، فهمى أبو الفتوح، وعبد الستار ماهر، ونادر النويهي، وشريف رضا، ومعتز جمال،وكريم جمال، ورياض حسن، وحاتم فرحات ومحمود الجمل.
تقدم النجوم بهدف في الدقيقة 13 للاعب يحيى زكريا، ثم تعادل محمود الجمل لعرب الرمل بالدقيقة 32 ثم أضاف حاتم فرحات هدف الفوز بالدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني قام الحكم بطرد محمد فكري لاعب عرب الرمل للإنذار الثاني، بجانب طرد محمد صلاح المدير الفني للنجوم، ومحروس عبد السميع مدرب حراس مرمى عرب الرمل بسبب الإعتراضات.
الفوز رفع رصيد عرب الرمل إلى 16 نقطة بالمركز السابع، وتوقف رصيد نجوم السادات عند 4 نقاط بالمركز الأخير.
وأدار اللقاء ربيع ناجح، وعاونة أحمد جنيدي، ومحمد مجاهد، وراقب المباراة معتز الكيلاني عن لجنة المسابقات، وصلاح وهب مراقبا للحكام.
ترتيب المجموعة الثامنة :
1- مالية كفر الزيات .. 24 نقطة
2- سرس الليان .. 19 نقطة
3- الصيد .. 19 نقطة
4- طوخ .. 18 نقطة
5- بنها .. 17 نقطة
6- سمنود .. 17 نقطة
7- عرب الرمل .. 16 نقطة
8- عثماسون .. 15 نقطة
9- ميت خاقان .. 12 نقطة
10- شباب زفتي .. 11 نقطة
11- بطا .. 11 نقطة
12- غزل شبين .. 11 نقطة
13- سبورتنج كاسل .. 9 نقاط
14- النجوم بالسادات .. 4 نقاط