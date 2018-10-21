تعرف على موعد زفاف نجما بوليوود رانفير سينج وديبيكا بادكون!
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:40 مالفجر الفني
يستعد النجم رانفير سينغ والنجمة ديبيكا بادكون، نجما بولييود لإقامة حفل زفافهما يومي ١٤ و١٥ نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير نجوم بولييود، للاحتفال بهما وايضا سيتابع الاحتفال عدد كبير من محبيهم في جميع الدول.
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