ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على موعد زفاف نجما بوليوود رانفير سينج وديبيكا بادكون!

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:40 م
تعرف على موعد زفاف نجما بوليوود رانفير سينج وديبيكا بادكون!
رانفير سينج وديبيكا بادكون
طباعة
الفجر الفني
 
يستعد النجم رانفير سينغ والنجمة ديبيكا بادكون، نجما بولييود لإقامة حفل زفافهما يومي ١٤ و١٥ نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير نجوم بولييود، للاحتفال بهما وايضا سيتابع الاحتفال عدد كبير من محبيهم في جميع الدول.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما رانفير سينج وديبيكا بادكون دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار رانفير سينج وديبيكا بادكون أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
17:00
0
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
2
x
15:00
2
تورينو
بارما
0
x
15:00
2
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
1
x
15:30
1
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 9:10:28 PM