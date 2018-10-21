متحدث "المترو": جاري دراسة زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، تعقيبًا على زيادة أسعار تذاكر المترو: "إحنا شركة تشغيل وصيانة بننفذ تعليمات وبس، وعندما يكون هناك قرار بزيادة الأسعار ننفذه، ولكن في الفترة الحالية لايوجد أي زيادة في الأسعار في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق".



وأوضح "عبد الهادي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن وزير النقل صرح بأنه جاري دراسة زيادة أسعار تذاكر المترو بالخط الثالث للمترو فقط، معقبًا: "لو صدر القرار بالزيادة هننفذه".



وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد أكد أنه يجرى دراسة تطبيق سعر تذكرة جديد مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من محطة هارون حتى محطة نادى الشمس بمصر الجديدة.



وأضاف وزير النقل خلال استقلاله أول قطار مع بدء اختبارات التشغيل صباح الأمس، أن الدولة ما زالت تدعم التذكرة التى قيمتها ٧ جنيه بـ٩ جنيهات، لافتا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة مع الهيئة القومية للانفاق.

