ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متحدث "المترو": جاري دراسة زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:38 م
متحدث المترو: جاري دراسة زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث
أحمد عبد الهادي
طباعة
رقية جمال
 
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، تعقيبًا على زيادة أسعار تذاكر المترو: "إحنا شركة تشغيل وصيانة بننفذ تعليمات وبس، وعندما يكون هناك قرار بزيادة الأسعار ننفذه، ولكن في الفترة الحالية لايوجد أي زيادة في الأسعار في الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق".

وأوضح "عبد الهادي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن وزير النقل صرح بأنه جاري دراسة زيادة أسعار تذاكر المترو بالخط الثالث للمترو فقط، معقبًا: "لو صدر القرار بالزيادة هننفذه".

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد أكد أنه يجرى دراسة تطبيق سعر تذكرة جديد مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من محطة هارون حتى محطة نادى الشمس بمصر الجديدة.

وأضاف وزير النقل خلال استقلاله أول قطار مع بدء اختبارات التشغيل صباح الأمس، أن الدولة ما زالت تدعم التذكرة التى قيمتها ٧ جنيه بـ٩ جنيهات، لافتا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة مع الهيئة القومية للانفاق.
المزيد عن: مصر محطة هارون محطة نادي الشمس مترو اخبار مصر أحمد عبد الهادي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
17:00
0
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
2
x
15:00
2
تورينو
بارما
0
x
15:00
2
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
1
x
15:30
1
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 9:10:28 PM