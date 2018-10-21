وزيرة الصحة: حققنا 30% من المستهدف لمبادرة فيروس سي بأسيوط

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل زيارتها لأسيوط اليوم، قائلة إنها محافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة فيروس سي، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار الإطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأوضحت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هناك دعم كبير مقدم من محافظ أسيوط لدعم مبادرة فيروس سي، وأن هناك وعي كبير من قبل المواطنين للمشاركة في المبادرة.



وأضافت أن هناك إقبال المواطنين كبير على المبادرة، متابعة: "حققنا 30% من المواطنين المستهدفين في المبادرة بأسيوط حتى الآن".

