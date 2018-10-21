online.. مشاهدة مباراة ميلان (milan) إنتر ميلان  كورة ستار لايف الكالتشيو الإيطالي ديربي "ديلا مادونينا" رابط HD

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يتيح موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ميلان والإنتر في الديربي والمقام اليوم على ملعب السان سيرو بالجولة التاسعة من الدوري 21-10-2018 .





نجوم عالمية خاضوا ديربي ميلانو بين الإنتر وميلان على مدار التاريخ:

الظاهرة رونالدو وإنزاغي ومالديني ونيستا وخافيير زانيتي وفييري ناغاتومو وبونيرا وإيكاردي ودودو وبولي، وغيرهم من النجوم العالمية.





