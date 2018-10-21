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online.. مشاهدة مباراة ميلان (milan) إنتر ميلان كورة ستار لايف الكالتشيو الإيطالي ديربي "ديلا مادونينا" رابط HD

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:20 م
online.. مشاهدة مباراة ميلان (milan) إنتر ميلان كورة ستار لايف الكالتشيو الإيطالي ديربي ديلا مادونينا رابط HD
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online.. مشاهدة مباراة ميلان (milan) إنتر ميلان  كورة ستار لايف الكالتشيو الإيطالي ديربي "ديلا مادونينا" رابط HD
يتيح موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ميلان والإنتر في الديربي والمقام اليوم على ملعب السان سيرو بالجولة التاسعة من الدوري 21-10-2018 .

نجوم عالمية خاضوا ديربي ميلانو بين الإنتر وميلان على مدار التاريخ:
الظاهرة رونالدو وإنزاغي ومالديني ونيستا وخافيير زانيتي وفييري ناغاتومو وبونيرا وإيكاردي ودودو وبولي، وغيرهم من النجوم العالمية.

online.. مشاهدة مباراة ميلان (milan) إنتر ميلان  كورة ستار لايف الكالتشيو الإيطالي ديربي "ديلا مادونينا" رابط HD
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