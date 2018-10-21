إيفرتون يضرب كريستال بالاس بثنائية مثيرة في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

نجح فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية إيفرتون دومينيك كالفيرت، وجينك توسن في الدقيقتين 87و89.

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده للنقطة 15 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 7 في المركز الـ15.