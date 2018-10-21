ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيفرتون يضرب كريستال بالاس بثنائية مثيرة في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:21 م
إيفرتون يضرب كريستال بالاس بثنائية مثيرة في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي
طباعة
الفجر الرياضي
 

نجح فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

سجل ثنائية إيفرتون دومينيك كالفيرت، وجينك توسن في الدقيقتين 87و89.

 

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده للنقطة 15 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 7 في المركز الـ15.

المزيد عن: كورة رياضة الدوري الإنجليزي إيفرتون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
17:00
0
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
2
x
15:00
2
تورينو
بارما
0
x
15:00
2
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
1
x
15:30
1
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 7:20:50 PM