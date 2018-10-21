إطلالة شبابية لـ خالد الصاوي في أحدث جلسة تصوير بعدسة هادي كرم

خضع الفنان الكبير خالد الصاوي، لجلسة تصوير جديدة بتوقيع المصور الفوتغرافي هادي كرم.

وظهر "الصاوي" بإطلالة شبابية، تميزت بالبساطة والجمال، بعدما ارتدى ملابس "كاجوال" خلال وجوده داخل أحد المنتجعات السياحية بمنطقة الجونة.

يذكر أن "الصاوي" يبدأ تصوير مسلسل "البيت الأبيض" مع نجلاء بدر ونبيل الحلفاوي، كما يحضر حاليًا لمسلسل "أبيض غامق" مع النجم طارق لطفي لعرضه رمضان 2019، وهو من إخراج محمد سلامة.

كما يستعد للمشاركة فى فيلم "الفارس" مع النجم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وأنوشكا، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامي.