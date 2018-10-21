شاهد ( ديربي ميلان ) بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان بتاريخ 21-10-2018 الدوري الايطالي









"ديربي الغضب"، هكذا أطلق هذا الاسم على أحد المباريات الملتهبة والمشتعلة في العالم، وتحديدا في إيطاليا، بين إنتر ميلان ونظيره وجاره اي سي ميلان، في موقعة مثيرة ينتظرها الملايين من عشاق الكرة في العالم، والتي يحتضنها ملعب جيوزيبي مياتزا "سان سيرو"، مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

شاهد ( ديربي ميلان ) بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان بتاريخ 21-10-2018 الدوري الايطالي





ويمكنكم أعزائنا المتابعين في كل مكان مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان عبر قنوات بي إن سبورت اتش ، والتي تنقل حصريا منافسات الدوري الإيطالي، وتحديدا سيتم نقل اللقاء عبر بي إن سبورت اتش دي 4، بتعليق التونسي رؤوف خليف من أرضية الملعب "سان سيرو"، وخليل البلوشي من استوديو قنوات بي سبورت في العاصمة القطرية الدوحة.





موعد مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم في الكالتشيو:

شاهد ( ديربي ميلان ) بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان بتاريخ 21-10-2018 الدوري الايطالي





9:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:30 مساءاً بتوقيت مصر .

9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:30 مساءاً بتوقيت العراق .

8:30 مساءاً بتوقيت السودان .

9:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:30 مساءاً بتوقيت قطر.

9:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .





ويحتل انتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 16 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من صاحب المركز الأول يوفنتوس (25 نقطة)، ونابولي صاحب المركز الثاني (21 نقطة)، أما ميلان فيأتي في المرتبة الحادية عشر برصيد 12 نقطة، تحت قيادة مدربه جينارو جاتوزو.

شاهد ( ديربي ميلان ) بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان بتاريخ 21-10-2018 الدوري الايطالي





انتر ميلان كان قد فاز في الجولة الماضية، على حساب نظيره سبال بهدفين مقابل هدف، في حين سحق ميلان نظيره كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





شاهد ( ديربي ميلان ) بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان بتاريخ 21-10-2018 الدوري الايطالي