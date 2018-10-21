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سميحة أيوب تعود للمسرح من جديد مع خالد جلال

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:17 م
سميحة أيوب تعود للمسرح من جديد مع خالد جلال
خالد جلال وسميحة أيوب
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الفجر الفني
 

قال المخرج، خالد جلال، إن الفنانة سميحة أيوب تعود إلى خشبة المسرح مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات، في عمل من بطولتها، خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع المخرج الكبير خالد جلال، فى تصريحات صحفية اليوم أن العمل من المقرر أن يشارك فى بطولته الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فقط بجانب الفنانة سميحة أيوب، ويتم عرضه على المسرح القومي خلال الشهور القادمة.

 

 

يذكر أن المخرج خالد جلال كان قد أعلن منذ سنوات عن رغبته فى التعاون مع سيدة المسرح العربى فى عمل مسرحى جديد.مع سيدة المسرح العربى فى عمل مسرحى جديد.

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