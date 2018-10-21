قبل ما تقع في الفخ.. 5 طرق لتجنب الطقس السيء الأيام المقبلة

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية؛ من انخفاض في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة، بدءا من غد الإثنين.



وقال "عبد العال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" تقديم الإعلاميين سارة حازم، وعمرو خليل على فضائية "دي إم سي": "إن الطقس السيئ مستمر حتى نهاية الأسبوع، وأن فرص سقوط الأمطار تبدأ من الثلاثاء على أغلب أنحاء الجمهورية، من خفيفة إلى متوسطة وتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، وتصل إلى حد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وناشد "عبدالعال" السائقين على الطرق توخي الحذر أثناء القيادة خلال انخفاض مستوى الرؤية، حفاظا على الأرواح.

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" أبرز طرق تجنب الطقس السيء.

1- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

2- يفضل المكوث في المنزل قدر الإمكان

3- لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة يجب الاستعانة بفتحات التهوية أو فتح النوافذ ولو قليلاً لتجديد الهواء في المقصورة.

4- إغلاق النوافذ في المنزل، وتغطيتها بأقمشة مبللة.

5- ارتداء الملابس الصيفية صباحًا، واصطحاب الملابس الشتوية في حالة الخروج في الساعات المتأخرة من الليل.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.