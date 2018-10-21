عالم المصريات: الرئيس السيسي حريص على مصلحة الشعب ولا يهمه المنصب



وأضاف السيسي، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الرئيس السيسي مصلح أكثر من أنه سياسي؛ لأنه حريص علي مصلحة الشعب ولا يهمه المنصب.



وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي قد تأخذ شيء من شعبيته في الشارع ولكنه يهتم بالصالح العام للدولة وهو ما يطلق عليه علماء الاقتصاد "القسوة على الأفراد أحيانا رحمة بالمجموعات".



عقب عالم المصريات وسيم السيسي، على الحملة القومية لفيروسc التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: الدولة تجتز المرض من جذوره.