علي عوف يُطالب بتغليظ العقوبة على غش الأدوية البيطرية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن ملف الدوا البيطري أمن قومي، وغش الدواء البيطري أهم من غش الدواء البشري، معقبًا: "مش كل الناس بتتعالج وتاخذ ادوية، لكن جميع الناس بياكلوا فراخ ولحوم".



وأوضح عوف، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن انتاج الدواء البيطري يتم عقب منح الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التراخيص لتسجيل الأدوية البيطرية، ثم مراقبة المصانع التى تنتج الأدوية البيطرية، وما بعد خروجه للسوق ليس هناك جهة مسئولة عن الرقابة على نقل وتخزين وتوزيع الأدوية البيطرية، معقبًا: "دا عالم تاني خالص، عالم سفلي محدش يعرفه".



وتابع أن بعض مصانع بيع السلم تقوم بتقليد الأدوية البيطرية التى حصلت على تراخيص، وتقوم ببيعها بسعر أقل، موضحًا أن هناك بعض الأدوية البيطرية يكون لها تأثير على الاطفال وكبار السن، مشددًا على أن الدولة غير منتبه نهائيًا لغش الدواء البيطري، مطالبًا بتغليظ عقوبة غش الادوية البيطرية بالقانون.

