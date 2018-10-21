وزير الآثار يتفقد معبدي أبو سمبل يرافقه عدد من السفراء والوزراء

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السادة الوزراء و 26 سفير ومستشار ثقافي من 16 دول عربية وأجنبية في مصر واعضاء مجلس النواب ومديري المعاهد الاثرية الاجنبية في مصر في جولة تفقدية لمعبدي ابو سمبل لمشاهدة عظمتهما وتفردهما.





حضر الجولة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالاضافة إلى سفراء كل من دولة للأردن و الإمارات العربية و بلجيكا و ليتوانيا و ألمانيا وفنلندا الأرجنتين و ازربيجان و كازاخستان و السويد و المجر و البحرين والمستشار الثقافي الإسباني و الصيني و مديري المعاهد الاثرية لإيطاليا وامريكا و هولندا و مدير الثقافة بالمكتب الإقليمي ليونسكو مصر.





و قد تضمنت الجولة زيارة أجزاء معبد الملك رمسيس الثاني المختلفة من بينهاقدس الأقداس الذي سيشهد ظاهرة التعامد فجر غد الاثنين الموافق 22 أكتوبر،ثم تابعوا الزيارة لتشمل المعبد الصغير الخاص بالملكة نفرتاري زوجة الملكرمسيس الثاني.



